Adana Demirspor Başkanı istifa etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak görevi Metin Korkmaz'a devrettiğini açıkladı.

Ligde çıktığı son 10 maçta da galibiyet alamayan Mavi Şimşekler'de Başkan Murat Sancak görevinden istifa etti.

Murat Sancak'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Çok değerli Adanademirspor taraftarları,şu dakika itibarıyla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrediyorum,niye niçin diye sorgulamayın,öyle gerektiği için nedenini ve niçinini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden çok ricam Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin,daha güçlü yarınlara diyorum ve hakkınızı helal edin. Benim hakkım varsa helaldir. Allah'a emanet olun bu takım ligde kalacaktır merak etmeyin. Ama bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma ve daha yüksek sesle uğraşacağıma emin olun ve bana güvenin."