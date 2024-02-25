Beşiktaş derbiye moralli gidiyor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda 23. dakikada sahneye Semih Kılıçsoy çıkarak skoru 1-0'a getirdi. 54. dakikada ise Ernest Muçi farkı 2'ye çıkartarak maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 46'ya yükselten Beşiktaş averaj farkıyla 4. sırada yer aldı. İstanbulspor ise 12 puanla ligin son sırasında yer aldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı ve mağlup olmayarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

GEDSON DERBİDE YOK

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart sınırında bulunan Gedson Fernandes, İstanbulspor karşılaşmasının 34. dakikasında sarı kart görerek derbide cezalı duruma düştü.

MUÇİ SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'a ara transfer döneminde Legia Varşova'dan katılan Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayla ilk golünü İstanbulspor'a karşı kaydetti.

26 HAFTA SONRA İLK

Bu sezon Süper Lig'in ilk 26 haftasında 26 farklı ilk 11 kullanan Beşiktaş, üst üste iki maç aynı ilk 11'i ilk kez İstanbulspor karşısında sahaya sürdü.