Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın İngiltere'ye gidecek

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımcılar ile çeşitli toplantılara katılmak üzere yarın İngiltere'ye gidecek.

Edinilen bilgiye göre, Yılmaz, İngiltere temaslarının ilk gününde Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile görüşecek, büyükelçilik konutunda Türk iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, programının ikinci gününde İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Başkanı Odile Renaud Basso ve Kıbrıs Türk Toplumu temsilcileri ile ayrı ayrı görüşecek, İngiliz Sanayi Konfederasyonu tarafından düzenlenen Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

İngiltere'de Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde Türk toplumu temsilcileri ile de bir araya gelecek Yılmaz, Türkiye'deki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda yatırımcılarla toplantı yapacak.

Yılmaz'a programlarında, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da eşlik edecek.