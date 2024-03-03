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Okullarda küçük onarımlar kaç liraya kadar doğrudan teminle nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06.02.2024 tarihli yazısı ile Okullardaki küçük onarımların kaç liraya kadar doğrudan teminle nasıl yapılacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Mart 2024 14:00, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 10:03
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Okullarda küçük onarımlar kaç liraya kadar doğrudan teminle nasıl yapılır?

Söz konusu yazıda aşağıdaki açıklamalarda bulunuldu.

2024 yılı Bütçe Kanununa göre;

207.000 (KDV dahil) (iki yüz yedi bin) TL olan 03.08 gayrimenkul mal bakım ve onarım (küçük onarım) ekonomik kodundan yapılacak ödenek taleplerinin,

her ayın 1-10 arasında Mebbis Ödenek Takip Modülünden yapılması esastır.

Sistem üzerinden talepler yapılırken;

1-Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı (komisyon üyeleri tarafından imzalı) ve eki kanıtlayıcı belgeler. (Proforma Fatura: Firma tarafından kaşeli-imzalı, güncel tarihli ve kurum adı yazılı olacaktır.)

2-Binada bakım onarım yapılacak yerlere ait fotoğraf ile varsa rapor ve tutanakların eklenilmesi.

3-Yazımızın ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir.

4-Sistemin kapalı olduğu dönemlerde meydana gelebilecek ve bakım onarım gerektiren acil durumlarda yukarıdaki evraklarla birlikte resmi yazı ile taleple bulunulabilecektir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

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