Okullarda küçük onarımlar kaç liraya kadar doğrudan teminle nasıl yapılır?

Söz konusu yazıda aşağıdaki açıklamalarda bulunuldu.

2024 yılı Bütçe Kanununa göre;

207.000 (KDV dahil) (iki yüz yedi bin) TL olan 03.08 gayrimenkul mal bakım ve onarım (küçük onarım) ekonomik kodundan yapılacak ödenek taleplerinin,

her ayın 1-10 arasında Mebbis Ödenek Takip Modülünden yapılması esastır.

Sistem üzerinden talepler yapılırken;

1-Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı (komisyon üyeleri tarafından imzalı) ve eki kanıtlayıcı belgeler. (Proforma Fatura: Firma tarafından kaşeli-imzalı, güncel tarihli ve kurum adı yazılı olacaktır.)

2-Binada bakım onarım yapılacak yerlere ait fotoğraf ile varsa rapor ve tutanakların eklenilmesi.

3-Yazımızın ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir.

4-Sistemin kapalı olduğu dönemlerde meydana gelebilecek ve bakım onarım gerektiren acil durumlarda yukarıdaki evraklarla birlikte resmi yazı ile taleple bulunulabilecektir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR