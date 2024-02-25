Diyarbakır'da, nehirde erkek cesedi bulundu

Seven'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'nde bulunan cesedin, Akpınar Mahallesi'nde oturan ve dün, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Serdal Seven'e (43) ait olduğu belirlendi.

Ceset, yapılacak incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede su içerisindeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği belirsiz erkek cesedinin sudan çıkarılması için Diyarbakır'dan dalgıç ekipler sevk edildi.

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