Diyarbakır'da, nehirde erkek cesedi bulundu
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde, Dicle Nehri kenarında oynayan çocuklar, kıyıya yaklaşık 2 metre uzaklıkta suda hareketsiz haldeki birini gördü. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede su içerisindeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği belirsiz erkek cesedinin sudan çıkarılması için Diyarbakır'dan dalgıç ekipler sevk edildi.
Ceset, yapılacak incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AİLE DÜN KAYIP İHBARI YAPMIŞ
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'nde bulunan cesedin, Akpınar Mahallesi'nde oturan ve dün, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Serdal Seven'e (43) ait olduğu belirlendi.
Seven'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.