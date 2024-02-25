Erdoğan A Milli Basketbol Takımı'nı Adana'dan takip etti

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 12 Dev Adam'ın zaferine böyle eşlik etti. 😊🏀 pic.twitter.com/kGdlaDPik5

Vali Yavuz Selim Köşger'den çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda ile oynadığı maçı da televizyondan izledi.

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