Erdoğan A Milli Basketbol Takımı'nı Adana'dan takip etti
AK Parti'nin İstasyon Meydanı'ndaki mitinginin ardından Adana Valiliğini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada A Milli Basketbol Takımı'nın maçını izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Valiliğini ziyaretinde, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi.
Erdoğan, AK Parti'nin İstasyon Meydanı'ndaki mitinginin ardından Adana Valiliğini ziyaret etti.
Vali Yavuz Selim Köşger'den çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda ile oynadığı maçı da televizyondan izledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maçını izlediği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 12 Dev Adam'ın zaferine böyle eşlik etti. 😊🏀 pic.twitter.com/kGdlaDPik5Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 25, 2024