Rahatsızlanıp hastaneye giden öğretmen, acil servis önünde kalp krizi geçirip öldü

Öğle saatlerinde, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağlı restoranda, kendisini iyi hissetmediğini söyleyen yiyecek ve içecek bölümü öğretmeni 2 çocuk babası Necip Batır (45), kendi imkanları ile Datça Devlet Hastanesi'ne gitti.

Batır, hastanenin acil servis girişine geldiğinde bir anda yığıldı.

Doktor ve görevliler tarafından hastaneye alınan öğretmeninkalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Batır, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.