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MEB, Sıfır Atık kapsamında ders kitapları ve diğer kağıt atıkları Haziran ayında toplamayı planlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22.02.2024 tarih ve 97333370 sayılı yazılarıyla, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile öğretmenlere ücretsiz dağıtılan ders kitapları ile defter ve atık kağıtların geri dönüşüme kazandırılması için Haziran ayı eğitim öğretim yılı sonunda (karne haftası) tüm resmi ve özel okul ve kurumlardan zorunluluk esasına göre toplanılması talimatını verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 00:10, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 10:01
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MEB, Sıfır Atık kapsamında ders kitapları ve diğer kağıt atıkları Haziran ayında toplamayı planlıyor

Söz konusu yazıda aşağıdaki açıklamalarda bulunuldu.

Kağıt geri dönüşümü uygulanabilirlik açısından en kolay olan maddelerin başında gelmektedir. "Sıfır Atık Projesi" kapsamında israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazandırmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak için kağıt geri dönüşümü ağaçları ve ormanları korur ve çok birçok ağacın kesilmesini kurtarır, çevreye büyük ölçüde fayda getirir, çevre dostu bir kaynak görevi görerek enerji ve maliyet tasarrufu sağlar.

Bakanlığımızca, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile öğretmenlere ücretsiz dağıtılan ders kitapları ile defter ve atık kağıtların geri dönüşüme kazandırılması için Haziran ayı eğitim öğretim yılı sonunda (karne haftası) tüm resmi ve özel okul ve kurumlardan zorunluluk esasına göre toplanılması önem arz etmektedir. Aynı zamanda evlerde bulunan, artık kullanılmayan, eski kitap, kağıt ve defter gibi malzemelerin de gönüllülük esasına göre okullarımıza getirilmesine yönelik bilgilendirmelerin yapılması geri dönüşüme katkı sağlayacaktır.

Söz konusu geri dönüşüme yönelik çalışma il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinasyonunda resmi ve özel okul ve kurumları ile birlikte yürütülecek, İl Milli Eğitim Müdürlükleri il genelindeki geri dönüşüme kazandırılması için toplanan ders kitapları ile defter ve atık kağıtlara ilişkin toplam kilo ve adet bilgilerini Temmuz ayı sonuna kadar Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirecektir.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince konunun öneminin tüm resmi ve özel okul ve kurum müdürlüklerine bildirilmesi, okullarımızın yaz tatiline gireceği tarihe kadar okullarımızda atık ve geri dönüşümün dünyamız açısından önemine dair bilgilendirilmeler yapılması ve konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR

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