Tekirdağ'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 23:38, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 23:39
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Y.İ.'nin kullandığı otomobil, A.Z. idaresindeki yolcu minibüsü ile çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile yolcu minibüsü ve otomobilde bulunan 15 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.