Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte başlıklar...
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte başlıklar...
%0 Faizli 30.000 TL Anında Cebinde!
%0 Faizli 30.000 TL Anında Cebinde!
Sponsorlu İçerik
Antalya'da emekli temizlik işçisi denizde ölü bulundu
Antalya'da emekli temizlik işçisi denizde ölü bulundu
İzmir açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem
2 bin 500 nüfuslu mahalleden radikal seçim kararı: Oy kullanmayacağız
2 bin 500 nüfuslu mahalleden radikal seçim kararı: Oy kullanmayacağız
YKS başvuruları için son gün yarın
YKS başvuruları için son gün yarın
Astronot Alper Gezeravcı, İTÜ'de ders verecek
Astronot Alper Gezeravcı, İTÜ'de ders verecek
Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık arttırmayla satıldı
Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık arttırmayla satıldı
'Sağlık raporu almak isterken gece mekanında çalıştığını öğrendi'
'Sağlık raporu almak isterken gece mekanında çalıştığını öğrendi'
YÖKDİL/1 soruları ve cevapları yayımlandı
YÖKDİL/1 soruları ve cevapları yayımlandı
Erdoğan: Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız
Erdoğan: Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız
'Kiralarda uygulanan yüzde 25 zam oranı uzatılmadı' iddiaları yalanladı
'Kiralarda uygulanan yüzde 25 zam oranı uzatılmadı' iddiaları yalanladı
Ali Yalçın: Birinci dereceye yükselen memurlara 3600'ü vermek lazım
Ali Yalçın: Birinci dereceye yükselen memurlara 3600'ü vermek lazım
Bakan Tunç açıkladı: Kiralardaki 'yüzde 25' sınırlaması uzatılacak mı?
Bakan Tunç açıkladı: Kiralardaki 'yüzde 25' sınırlaması uzatılacak mı?
'Yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı sistem inşa etmeliyiz'
'Yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı sistem inşa etmeliyiz'
Çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılması 'hukuka aykırı'
Çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılması 'hukuka aykırı'
Öğretmen anne, oğlu için yeniden üniversiteli oldu
Öğretmen anne, oğlu için yeniden üniversiteli oldu
Seçim öncesi Meclis'te son mesai: İşte gündem başlıkları
Seçim öncesi Meclis'te son mesai: İşte gündem başlıkları
Restoranlarda 'eko ürün' dönemi: Menülerde yer almaya başladı
Restoranlarda 'eko ürün' dönemi: Menülerde yer almaya başladı
Kamuda temiz enerji dönemi
Kamuda temiz enerji dönemi
Yerel seçimde İstanbul'un kilidi! O ilçeyi alan seçimi kazanıyor
Yerel seçimde İstanbul'un kilidi! O ilçeyi alan seçimi kazanıyor
Yüzde 25 sınırına rağmen artış! Yedi maddelik kira çözümü
Yüzde 25 sınırına rağmen artış! Yedi maddelik kira çözümü
Bakan Tunç'tan 'Eros' tepkisi: Cumhurbaşkanımız aradı, yargı kendine çekidüzen vermeli
Bakan Tunç'tan 'Eros' tepkisi: Cumhurbaşkanımız aradı, yargı kendine çekidüzen vermeli
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
Yeni 'Türk Yıldızı' HÜRJET 43 başarılı uçuş yaptı
Yeni 'Türk Yıldızı' HÜRJET 43 başarılı uçuş yaptı
Memur-Sen'den emekli maaşı açıklaması
Memur-Sen'den emekli maaşı açıklaması
İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?
İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?
'Barış istiyorsak güçlü bir orduya sahip olmalıyız'
'Barış istiyorsak güçlü bir orduya sahip olmalıyız'
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan uyardı
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan uyardı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı
Ana sayfaHaberler

Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte başlıklar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündemi yargı olacak. 8'inci Yargı Paketi'nin Genel Kurul görüşmeleri, 27 Şubat'ta başlayacak. Siyasi partiler seçim öncesi son grup toplantılarını yapacak. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme de Meclis'in gündeminde olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 23:53, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 23:55
Yazdır
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte başlıklar...

Adli para cezaları artıyor, itirazlar için komisyon şartı geliyor.

31 Mart seçimleri öncesinde Meclisin son gündemi 8'inci Yargı Paketi...

Haftalık çalışmasına 27 Şubat Salı günü başlayacak Genel Kurul, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Meclis'te gündem yargı paketi

43 maddelik kanun teklifine göre; 'makul sürede yargılanma hakkının ihlali' iddiası ile yapılan itirazlar ve 'haksız tutuklama' iddiaları için Anayasa Mahkemesi'nden önce Tazminat Komisyonu'na gidilecek.

Kanun yoluna başvuru sürelerindeki karışıklık giderilecek. İtiraz, istinaf ve temyize başvurularda süre 2 hafta olacak.

Paket; adli para cezalarında da yüksek artış içeriyor. Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltilecek.

Ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına itiraz yolu açılacak. 'Terör örgütüne yardım etme' suçu da ayrı bir madde olarak Türk Ceza Kanunu'nda yer alacak.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyım atanmasına karar verildiğinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanabilecek.

Emeklilerin bayram ikramiyesi artıyor

Teklifte, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme de bulunuyor.

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, güncel ihtiyaçlar ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü nazara alınarak yeniden düzenlenecek.

Deprem bölgesinde sanayi altyapısı desteğin süresi uzatılacak

Deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon 28 Şubat Çarşamba günü toplanacak. Kamu denetçileri, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili komisyona sunum yapacak.

Seçim öncesi Meclis'te son mesai

Siyasi partiler de 31 Mart seçimleri öncesinde son grup toplantılarını yapacak. Liderler mesajlarını grup kürsülerinden verecek.

Genel Kurul çalışmalarının tamamlanmasının ardından Meclis, milletvekillerinin seçim çalışmalarına katılabilmeleri için mesaisine bir süre ara verecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber