26 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları
26 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere'de Türk iş dünyası temsilcileriyle buluşacak.
(Londra)
2- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek.
(Ankara/ 13.00/17.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hilton Otel'de düzenlenecek Hakimlere Yönelik Arabuluculuk ve Tahkim Bilgilendirme Semineri'ne katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şehit Müslüm Özdemir'in ailesini, Tarihi Kapalıçarşı esnafını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Pazarcık İlçe Seçim Ofisi'nin açılışına iştirak edecek.
(Kahramanmaraş/12.30-16.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı-Türkiye 2023 Hızlandırıcısı Ödül Töreni"ne katılacak.
(Ankara/11.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ile bir araya gelecek.
(Meksiko)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
3- Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in Filistin'i işgalinin hukuki neticelerine ilişkin duruşmada, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyet sunum yapacak.
(Lahey/12.00)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 27. haftası, Galatasaray-Bitexen Antalyaspor maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 24. haftası, Astor Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor müsabakasıyla sona erecek.
(Şanlıurfa/20.00)
3- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftası, PTT-Çukurova Belediyespor karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(Ankara/15.00)