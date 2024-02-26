26 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte başlıklar...
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte başlıklar...
%0 Faizli 30.000 TL Anında Cebinde!
%0 Faizli 30.000 TL Anında Cebinde!
Sponsorlu İçerik
Antalya'da emekli temizlik işçisi denizde ölü bulundu
Antalya'da emekli temizlik işçisi denizde ölü bulundu
İzmir açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem
2 bin 500 nüfuslu mahalleden radikal seçim kararı: Oy kullanmayacağız
2 bin 500 nüfuslu mahalleden radikal seçim kararı: Oy kullanmayacağız
YKS başvuruları için son gün yarın
YKS başvuruları için son gün yarın
Astronot Alper Gezeravcı, İTÜ'de ders verecek
Astronot Alper Gezeravcı, İTÜ'de ders verecek
Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık arttırmayla satıldı
Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık arttırmayla satıldı
'Sağlık raporu almak isterken gece mekanında çalıştığını öğrendi'
'Sağlık raporu almak isterken gece mekanında çalıştığını öğrendi'
YÖKDİL/1 soruları ve cevapları yayımlandı
YÖKDİL/1 soruları ve cevapları yayımlandı
Erdoğan: Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız
Erdoğan: Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız
'Kiralarda uygulanan yüzde 25 zam oranı uzatılmadı' iddiaları yalanladı
'Kiralarda uygulanan yüzde 25 zam oranı uzatılmadı' iddiaları yalanladı
Ali Yalçın: Birinci dereceye yükselen memurlara 3600'ü vermek lazım
Ali Yalçın: Birinci dereceye yükselen memurlara 3600'ü vermek lazım
Bakan Tunç açıkladı: Kiralardaki 'yüzde 25' sınırlaması uzatılacak mı?
Bakan Tunç açıkladı: Kiralardaki 'yüzde 25' sınırlaması uzatılacak mı?
'Yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı sistem inşa etmeliyiz'
'Yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı sistem inşa etmeliyiz'
Çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılması 'hukuka aykırı'
Çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılması 'hukuka aykırı'
Öğretmen anne, oğlu için yeniden üniversiteli oldu
Öğretmen anne, oğlu için yeniden üniversiteli oldu
Seçim öncesi Meclis'te son mesai: İşte gündem başlıkları
Seçim öncesi Meclis'te son mesai: İşte gündem başlıkları
Restoranlarda 'eko ürün' dönemi: Menülerde yer almaya başladı
Restoranlarda 'eko ürün' dönemi: Menülerde yer almaya başladı
Kamuda temiz enerji dönemi
Kamuda temiz enerji dönemi
Yerel seçimde İstanbul'un kilidi! O ilçeyi alan seçimi kazanıyor
Yerel seçimde İstanbul'un kilidi! O ilçeyi alan seçimi kazanıyor
Yüzde 25 sınırına rağmen artış! Yedi maddelik kira çözümü
Yüzde 25 sınırına rağmen artış! Yedi maddelik kira çözümü
Bakan Tunç'tan 'Eros' tepkisi: Cumhurbaşkanımız aradı, yargı kendine çekidüzen vermeli
Bakan Tunç'tan 'Eros' tepkisi: Cumhurbaşkanımız aradı, yargı kendine çekidüzen vermeli
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
Yeni 'Türk Yıldızı' HÜRJET 43 başarılı uçuş yaptı
Yeni 'Türk Yıldızı' HÜRJET 43 başarılı uçuş yaptı
Memur-Sen'den emekli maaşı açıklaması
Memur-Sen'den emekli maaşı açıklaması
İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?
İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?
'Barış istiyorsak güçlü bir orduya sahip olmalıyız'
'Barış istiyorsak güçlü bir orduya sahip olmalıyız'
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan uyardı
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan uyardı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı
Ana sayfaHaberler Siyasi

26 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

26 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 00:01, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 00:04
Yazdır
26 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere'de Türk iş dünyası temsilcileriyle buluşacak.

(Londra)

2- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/ 13.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hilton Otel'de düzenlenecek Hakimlere Yönelik Arabuluculuk ve Tahkim Bilgilendirme Semineri'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şehit Müslüm Özdemir'in ailesini, Tarihi Kapalıçarşı esnafını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Pazarcık İlçe Seçim Ofisi'nin açılışına iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/12.30-16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı-Türkiye 2023 Hızlandırıcısı Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ile bir araya gelecek.

(Meksiko)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

3- Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in Filistin'i işgalinin hukuki neticelerine ilişkin duruşmada, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyet sunum yapacak.

(Lahey/12.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 27. haftası, Galatasaray-Bitexen Antalyaspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 24. haftası, Astor Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor müsabakasıyla sona erecek.

(Şanlıurfa/20.00)

3- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftası, PTT-Çukurova Belediyespor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Ankara/15.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber