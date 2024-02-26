26 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ile bir araya gelecek.

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şehit Müslüm Özdemir'in ailesini, Tarihi Kapalıçarşı esnafını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Pazarcık İlçe Seçim Ofisi'nin açılışına iştirak edecek.

2- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek.

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