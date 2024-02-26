İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Elçi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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