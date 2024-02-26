İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Öte yandan İETT Kazlıçeşme son durağı da, program bitimine kadar kullanıma kapalı olacak.

Ayrıca Sirkeci'de yer alan Devlet Demir Yolları'na ait otoparkın yanı sıra Kazlıçeşme Marmaray ispark alanı da araç alımına kapatıldı.

Buna göre Fatih'te Sirkeci İstasyon Caddesi'ne girmek isteyen sürücüler, Sahil Kennedy Caddesi ile Ankara Caddesi'ne yönlendiriliyor.

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