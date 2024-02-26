Kars'ta korkutan deprem!

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta 9 saat ara ile meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilimizi yıktı. Enkaz yığınına dönen binalar 53 binden fazla vatandaşımıza mezar oldu. Asrın felaketinde binlerce kişi yaralandı, birçok kişi de kayboldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi olarak kayıtlara geçen bu depremlerin üzerinden bir sene geçti ama korkusu kaldı. Yurdun dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ederken son olarak Kars sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı.

KARS 3,4 İLE SALLANDI

AFAD'ın paylaştığı verilerine göre Kars'ta saat 06.22'de 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü Digor ilçesi olarak kaydedilirken derinliği de 7.08 kilometre olarak ölçüldü. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.