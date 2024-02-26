Batman'da yaşayan Mehmet Reşit Ak 133. yaşına girdi

İlçenin Geçitaltı köyünde yaşayan 1891 doğumlu Mehmet Reşit Ak, 133. yaşına girdi.

Kaymakam Ekrem Güngör ve beraberindekiler Ak'a ziyarette bulunarak doğum günü pastası götürdü.

Ak, pastanın üstündeki mumları üfleyerek yeni yaşı kutlandı.

Yüzlerce torunu olan ve yakın tarihimizde yaşanan olayları berrak hafızasıyla hatırlayan, anıları ve tecrübesiyle insanları kendine hayran bırakan Hacı Mehmet Reşit Ak, uzun ömürlü olmasının sırrını başta maneviyat, çok çalışma, temiz hava, temiz su, ilçenin doğal balı olan Mereto Balı ve diğer organik ve bitkisel ürünleri ile beslenmesine borçlu olduğunu söyledi.