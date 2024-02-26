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Emeklinin bayram ikramiyesi bu hafta TBMM gündemine geliyor

Emeklinin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren düzenleme bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na geliyor. Emeklinin bayram ikramiyesini, yüzde 50 artışla, 2 bin liradan 3 bin liraya çıkaracak maddeyi de içeren 8. Yargı Paketi, yeni haftada Genel Kurul'da ele alınacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 08:10, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 08:09
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Emeklinin bayram ikramiyesi bu hafta TBMM gündemine geliyor

Emeklinin bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükseltecek kanun teklifi, yeni haftada TBMM'de Genel Kurul gündemine gelecek.

Haftalık çalışmasına salı günü başlayacak olan Genel Kurul'da gündemin ilk sırasında 8. Yargı Paketi olacak.

Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye ramazan ve kurban bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselecek.

YARGI ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

8. Yargı Paketi ayrıca yargılama süreçlerine yeni düzenlemeler getirecek.

Teklife göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak; bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak.

Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltilecek.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyım atanmasına karar verildiğinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanabilecek.

DEPREM BÖLGESİNDE SANAYİ ALTYAPISINA YÖNELİK DESTEĞİN SÜRESİ UZATILACAK

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak.

Deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon 28 Şubat Çarşamba günü toplanacak. Kamu denetçileri, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili komisyona sunum yapacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

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