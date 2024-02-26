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Gazze'de geçici ateşkes için 4 ülke anlaştı, Refah'a operasyon durabilir

Mısır medyası, geçici ateşkes müzakerelerinin tekrar başladığını bildirdi. Haberi doğrulayan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan , "İsrail, Mısır, Katar ve ABD, 'temel hatlar' üzerinde mutabakata vardı" dedi. Netanyahu ise esir takası olursa, 1,5 milyon sivilin sığındığı Refah'a saldırının gecikebileceğini söyledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 08:18, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 08:20
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Gazze'de geçici ateşkes için 4 ülke anlaştı, Refah'a operasyon durabilir

Mısır medyası, Gazze'de ateşkes için müzakerelere Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlandığını yazdı. Eğer anlaşma sağlanırsa altı haftalık bir ateşkes olacağı ve rehine takasının gerçekleşeceği aktarıldı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da bu iddiaları doğruladı. Sullivan "İsrail, Mısır, Katar ve ABD, geçici bir ateşkes anlaşmasının 'temel hatları' üzerinde mutabakata vardı. Çalışmalar sürüyor. Umuyoruz anlaşma sağlanır" dedi. Jake Sullivan, Refah'a düzenlenecek operasyonu ise desteklemediklerini vurguladı.

"DAHA SONRA SALDIRACAĞIZ"

ABD'den gelen bu açıklama sonrası Netanyahu geri adım attı. Refah'a operasyon için bugün kabineyi toplamayı planlayan Netanyahu, ABD'li televizyon kanalı CBS News'e verdiği röportajda "Refah'a saldırı ve buradaki sivillerin tahliyesi için ordudan ikili bir plan sunmasını istedik. Eğer bir rehine takası mutabakatı yaparsak, operasyon biraz gecikecek. Ama saldırı olacak. Hepimiz rehine anlaşması üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Mısır sınırında yer alan Refah'ta 1,5 milyon sivil bulunuyor.

GAZZE KASABINA ÖFKE BÜYÜK

İsrailliler, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talebiyle sokaklara döküldü. Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde toplanan binlerce gösterici Kaplan Caddesi'ne doğru yürümeye çalıştı. İsrail polisi, göstericilere atlı birlik ve TOMA ile müdahale etti. İsrail polisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinin bulunduğu gruba karşı da güç kullandı. Arbede yaşanırken 19 gösterici gözaltına alındı. Protestocular, sıkça Netanyahu'ya hitaben, "Sen baştasın, sen suçlusun", "Herkes biliyor ki sen suçlusun", "Seçimler hemen" sloganları attı.

LAHEY'DE SÖZ SIRASI BİZDE

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin bugün Uluslararası Adalet Divanında (UAD) sözlü sunum yapacak. Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, BM Genel Kurulunun 30 Aralık'ta aldığı kararla, İsrail'in insanlık dışı eylemlerinin hukuki sonuçları konusunda UAD'de görüş talep ettiğini hatırlatarak "Bu sürecin sonunda Filistinlilere yönelik baskılara ilişkin hukuki bulgular sunulacak" dedi.

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