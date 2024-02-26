Şanlıurfa'da 'Gülbaharlar' suç örgütü çökertildi: 16 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da "Gülbaharlar" suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-48" operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar'ın da içerisinde bılunduğu 16 örgüt üyesi şüpheli yakalandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 08:25, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 08:38
Organize suç örgütleriyle mücadeleye devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Şanlıurfa'da "Gülbaharlar" suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-48" operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar'ın da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı.
Operasyon sonucunda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek, çek ve senete el konuldu.