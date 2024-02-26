Gabar'ın ardından, Diyarbakır'da da müjde bekleniyor

Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, İstanbul ile özdeşleşen 'Taşı toprağı altın' deyimi son dönemlerde petrol müjdelerinin peş peşe geldiği Güneydoğu için de kullanılmaya başlandı.

Milli ve yerli enerjinin ekonomiye kazandırılması amacıyla dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın hamlesiyle hayata geçirilen projeler sayesinde peş peşe petrol müjdelerin geldiği Şırnak Gabar-Cudi'nin ardından TPAO yeni hedefine Diyarbakır'ı da koydu.

Hali hazırda Şırnak'ın Kato ve Bestler-Dereler bölgesi, Siirt ve Van'da petrol keşif aramaları sürerken, TPAO Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bozçalı Köyü sınırları içerisinde bir adet tespit kuyusu açılmayı planlıyor.

Yine Diyarbakır'ın Ergani ve Silvan ilçesinde de bir süre önce TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından petrol kaynağı tespiti için başlatılan çalışmalarda devam ediyor.

Şırnak Gabar Dağı'nda Şehit Yüzbaşı Esma Çevik ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Petrol Kuyuları'nda üretimin günlük 40 bin varile yaklaştığı öğrenildi.