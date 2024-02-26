Flört uygulaması kullandı! Müstehcen fotoğraflarını apartmana astı!

Sabah Gazetesi'nden armağan Yılmaz'ın haberine göre, Ünlü emlakçı Gülçin E., ile İbrahim M., arkadaşlık platformunda tanıştıktan sonra kısa süren ilişkilerinin ardından ayrıldı. Şüpheli İbrahim M., Kadıköy'de oturan eski sevgilisinin oturduğu apartmanın girişine çekmiş olduğu özel görüntüleri üzerine cep telefonu numarasını da ekleyerek astı.

BEN SANA BİR ŞEY YAŞATMADIM HENÜZ

Şüpheli, İbrahim M., Gülçin E.'nin mail adresine "Ben sana bir şey yaşatmadım henüz, sabırla bekliyorum, bilirsin ki ben bulurum, bilirim kuşlar söyler bana, istediğim insanın nerede nefes aldığını, saat kaçta ne yaptığını duyarım. Bağdatlıyı sakat bırakmadan edemeyeceğim adresi de belli, o Moda iti isteseydi o kağıdı sen tuvaletteyken alıp okuyup cebine koyduktan sonra Moda'daki evine giderdi, yönetime şikayet etmezdi." şeklinde mesaj gönderdi.

ŞANTAJA SUÇ DUYURUSU

Tehdit mesajları alan Gülçin E., İbrahim M., hakkında yaptığı araştırmada kendisine tehdit ve şantajda bulunan şahsın daha öncede benzer eylemleri farklı kadınlara yaptığını tespit etti. Aldığı tehditler sonrası avukatıyla irtibata geçen emlakçı İbrahim M., hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.

Apartmanın girişinde özel fotoğraflarını gören Gülçin E., neye uğradığını şaşırarak hemen karakola giderek şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli İbrahim M., verdiği ifadede suçlamaları reddetti.

Yapılan soruşturmanın ardından iddianame düzenlenerek Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede, şüpheli İbrahim M'nin ısrarlı şekilde şekilde Gülçin E'yi takip ederek, mesaj atarak, temas kurmaya çalışarak ciddi huzursuzluk oluşturduğu, Özel Hayatın Gizliliğinin ihlali suçunun ise Gülçin E'nin özel hayatına ilişkin görüntü ve sesleri hukuka aykırı şekilde ifşa etmek suretiyle işlediği belirtildi.