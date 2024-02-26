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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 112 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 112 bin liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 17:44, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 17:45
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 112 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 25 bin lira, en yüksek 2 milyon 114 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 artışla 2 milyon 112 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 102 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 36 milyon 701 bin 261,25 lira, işlem miktarı ise 978,58 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 73 milyon 606 bin 82,33 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.102.000,002.005,00
En Düşük2.025.000,002.014,00
En Yüksek2.114.500,002.116,15
Kapanış2.112.000,002.109,00
Ağırlıklı Ortalama2.111.017,222.062,55
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.036.701.261,25
Toplam İşlem Miktarı (Kg)975,58
Toplam İşlem Adedi31

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