Dolar haftanın ilk gününü yükselişle kapattı
Haftaya değer kazancıyla başlayan dolar, günü 31,12 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 18:14, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 18:14
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|31,0910
|31,0920
|31,1280
|31,1290
|Avro
|33,7040
|33,7050
|33,8100
|33,8110
|Sterlin
|39,4530
|39,5700
|39,4960
|39,6130
|İsviçre Frangı
|35,3320
|35,5090
|35,3550
|35,5330
|ANKARA
|ABD Doları
|31,0610
|31,1410
|31,0980
|31,1780
|Avro
|33,6640
|33,7440
|33,7700
|33,8500
|Sterlin
|39,3930
|39,6030
|39,4360
|39,6460