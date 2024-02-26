Dolar haftanın ilk gününü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 31,0910 31,0920 31,1280 31,1290 Avro 33,7040 33,7050 33,8100 33,8110 Sterlin 39,4530 39,5700 39,4960 39,6130 İsviçre Frangı 35,3320 35,5090 35,3550 35,5330 ANKARA ABD Doları 31,0610 31,1410 31,0980 31,1780 Avro 33,6640 33,7440 33,7700 33,8500 Sterlin 39,3930 39,6030 39,4360 39,6460