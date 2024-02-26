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MTA'dan fay hattı silindi iddiasına yanıt

Erzincan İliç'te 9 işçinin toprak altında kaldığı maden faciasının yankıları sürerken madenin aktif fay hattının üzerinde yer aldığı ve bu fayın raporlarda gösterilmediği iddia edilmişti. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Türkiye Diri Fay Haritası ile ilgili iddialara yönelik açıklama yaptı. Açıklamada "Daha önce bu fayın haritalandığı ancak sonradan silindiğine ilişkin paylaşımın gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 10:45, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 10:38
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MTA'dan fay hattı silindi iddiasına yanıt

Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili ihmal iddiaları araştırılıyor.

Son olarak, İliç'ten diri fay geçtiği iddia edilmişti. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, iddialara ve Türkiye Diri Fay Haritası'na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada "Daha önce bu fayın haritalandığı ancak sonradan silindiğine ilişkin paylaşımın gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır." denilirken bugün kullanılan Türkiye Diri Fay Haritası'nın farklı ölçeklerde 2012 ve 2013 yıllarında basıldığı ve söz konusu diri fay haritalarının 2013 yılından sonra yeniden basımının yapılmadığı ifade edildi.

"SAYISAL VERİ TABANINA EKLENDİ"

2010 ile 2012 yılları arasında hakem değerlendirmesi yapıldığına dikkat çekilen açıklamada "Harita basım sürecinde arazi gözlemleri sonucunda İliç yakınında yer alan diri fay aktivitesi tespit edilmiştir. Bu nedenle diri fay aktivitesi belgelenmesi takiben 1/25.000 ölçekli haritalara ve sayısal veri tabanınına eklenmiş olup talep eden kurum ve kuruluşlara sayısal olarak bu şekliyle paylaşılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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