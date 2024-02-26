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Elazığ'da maden ocağında göçük: 3 kişi toprak altında kaldı

Son dakika haberi... Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 10:55, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 11:49
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Elazığ'da maden ocağında göçük: 3 kişi toprak altında kaldı

Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında göçük meydana geldi.

İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, saat 10.04 sıralarında Palu ilçesi Kayaönü köyü civarında krom madenine ait bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarının alındığını, ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Vali Toraman, arama kurtarma faaliyetlerinin süratle başladığını ifade ederek, göçük altında kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma ekiplerinin yoğun şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, Palu'nun Kayaönü köyünde özel bir şirkete ait krom maden işletmesinde meydana gelen göçükte 4 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi.

Yapılan ilk müdahale neticesinde 3 işçinin kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, 1 işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

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