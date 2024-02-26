İstanbul'da terör operasyonu:11 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör suçları kapsamında firar durumda olan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan ve aralarında örgütün sözde il imamı, ByLock kullanıcısı ve kamu görevlerinden ihraç edilen 10 kişi ile hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan 1 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.