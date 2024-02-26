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Konya'da bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 11:50, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 11:52
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Konya'da bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak'ta Cuma Han'ın (67) yalnız yaşadığı evin önünde kan izleri gören komşuları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekiplerce yapılan kontrolde, Han'ın kesici bir aletle öldürüldüğü belirlendi.

Han'ın cesedi, ilçedeki hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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