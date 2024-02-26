Konya'da bir kişi amcasını öldürdü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde amcasını darbederek öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 12:49, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 12:49
İlçeye bağlı Gökçekuyu Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Fevzi U'nun evinden kavga sesleri geldiğini duyan komşuları, güvenlik güçlerini aradı.
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Fevzi U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, otomobille kaçtığı tespit edilen Fevzi U'nun yeğeni M.U'yu ilçe merkezinde saklandığı evde yakaladı. Arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcasını darbedip öldürdüğü iddia edilen M.U, jandarma komutanlığına götürüldü.
Fevzi U'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.