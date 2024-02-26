Van'da kaçakçılık operasyonlarında 14 gözaltı
Van'da ekipler tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, gümrük kaçağı 3 bin 24 paket sigara, 587 puro ve 273 elektronik sigara ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 13:06, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 13:08
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19-25 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 24 paket sigara, 587 puro, 273 elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.