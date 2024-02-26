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TFF Tahkim Kurulu, Icardi'ye verilen cezayı onadı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye verilen 1 maç men cezasını onadı. Icardi, bu akşam Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 17:37, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 17:54
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TFF Tahkim Kurulu, Icardi'ye verilen cezayı onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye verilen 1 maç men cezasını onadı.

Icardi, bu akşam Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı mücadelede rakip takım taraftarına yönelik hakareti sebebiyle bir maç men ve 19 bin 500 lira para cezasına çarptırılan Icardi için yapılan itirazın incelendiği bildirildi.

Arjantinli santrfora bu sebeple verilen 1 maç men ve 19 bin 500 lira para cezasına itirazın kısmen kabul edildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Sübut bulan ihlalin FDT'nin 36. maddesi ile düzenlenen 'Sportmenliğe Aykırı Hareket' ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT'nin 36 ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 39 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, eylemini haksız tahrik altında işlemiş olduğu anlaşıldığından FDT'nin 12. maddesinin uygulanması neticesinde 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 lira para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, bir üyenin sübut, iki üyenin cezanın tayini yönünden karşı oyuyla, oy çokluğu ile karar verilmiştir."

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