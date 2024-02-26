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'Kentte yeni projeler yapmadılar, yapamazlar yine biz yapacağız'

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" Kentte yeni projeler yapmadılar, yapamazlar biz yine yapacağız" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 13:24, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 14:09
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İstanbul'da 10 yıldan uzun süredir atıl vaziyette olan Sirkeci ve Kazlıçeşme arasındaki 8,3 kilometrelik raylı sistem hattında gerekli iyileştirmeler tamamlandı.

Hattın içinde olduğu alanın önemli bir bölüme ise yaya kullanımı için tasarlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı açılında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistemi ülkemizin en eski demir yollarından biridir. Yaklaşık 141 yıl boyunca İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olan hattımız Marmaray'ın açılımıyla birlikte hizmetinin tamamlamıştı. Sirkeci ile Kazlıçeşme istasyonları arasındaki 8,3 kilometrelik kesim atıl kalmıştı. Bu hattı modernize etmeye karar verdik. Hattın üzerindeki gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak tekrar İstanbul'a kazandırmayı amaçladık. Gelirken Murat kardeşimize onu söyledim şimdi önümüzde bir karar inşallah Sirkeci Garı'ndan tüm bu istikamette istasyonlar başta olmak üzere buraları sıfır kilometre yenilemeye ve buralardan sadece İstanbul'a değil tüm dünyaya mesajımızı vermeye kararlı mıyız? Bunu yaparsa AK Parti yapar.

''İSTANBUL'DA 5 YIL BOŞA GEÇTİ''

5 yıl boşa geçti. Niye bir şey yapılmadı? Yapamazlar yapmazlar. Bunların böyle bir derdi yok. Surlar yıkık dökük. Bunları da inşallah biz yapacağız. Hem demir yolu hem de yaya odaklı çevreci bir projeyi İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmayı istedik.

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı 15 gün ücretsiz

''İSTANBUL'DA RAYLI SİSTEM AĞLARININ TOPLAM UZUNLUĞU 340 KİLOMETREYE ÇIKMAKTADIR''

Projemiz kapsamında 7,3 kilometre yaya bisiklet yolu 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan 74 bin metrekare yeni yeşil alan ile 13 adet karayolu geçidi yer alıyor. Son derece modern bir oluşum projesini kazandırmış olacağız. İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır.

''30 YILLIK SÜREÇTE EKONOMİYE TOPLAM KATKISININ 785 MİLYON EURO OLACAĞINI HESAPLIYORUZ''

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın önümüzdeki 30 yıllık süreçte ekonomiye toplam katkısının 785 milyon euro olacağını hesaplıyoruz."

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETİMİNE TEPKİ

Marmaray'ı Avrasya Tüneli'ni biz yaptık. Bir de sen bir şey yap. Kağıthane'de temel atma değil temel atmama töreni yapacak kadar zavallı olan bir İstanbul yerel yönetimi var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermeye hazır mıyız?

SİRKECİ-KAZLIÇEŞME ARASINDA 8 İSTASYONLA HİZMET VERİLECEK

Marmaray'ın yapımından sonra atıl kalan 8 kilometrelik bir alan yaya odaklı raylı sistem projesi olarak hizmete girdi.

215 bin metrekarelik alanın 122 bin metrekaresi vatandaşların yaya olarak kullanımı için değerlendirildi.

TEK YÖNLÜ SEFER SÜRESİ 20 DAKİKA OLACAK

Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule ve Kazlıçeşme duraklarından oluşan tek yönlü hattın sefer süresi 20 dakika olarak planlandı.

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