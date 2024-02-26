Kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü, zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 19:53, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 19:54
Çamyolu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde birlikte alkol alan Y.Ç. (38) ile arkadaşı B.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ö, arkadaşı Y.Ç'yi bıçakla ağır yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.