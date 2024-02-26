Otomobil fiyatları yedi aydır geriliyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), sahibinden.com'da yayınlanan otomobil ilanlarını inceleyerek Otomobil Piyasası Görünümü Raporu yayınladı.

Rapora göre satılık otomobil reel fiyatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 8,5; bir önceki aya göre ise yüzde 6 düştü. Otomobil cari fiyatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 50,9 artarken, aralık ayına kıyasla değişmedi.

Ocak ayında ortalama otomobil fiyatı 860 bin 443 TL olarak kayda geçti. Otomobil talep endeksi ise aralık ayına kıyasla yüzde 5,6 arttı.

Yedi aydır düşüyor

Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyatının yedi aydır düştüğü görülüyor. Reel fiyat endeksi aralık ayına kıyasla yüzde 6 azalarak 198 oldu.

Satılan otomobil sayısı satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak yüze 17,7 oldu. Satılık otomobil ilan sayısının yüzde 1 azaldığı, satılan otomobil sayısının ise yüzde 3,5 arttığı görüldü.