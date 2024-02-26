Kuyumcu hırsızlarına operasyon: 8.5 milyon liralık altın çaldılar

TOGG açıkladı: Bu yıl çekiliş yok, kısa sürede teslimat var
TOGG açıkladı: Bu yıl çekiliş yok, kısa sürede teslimat var
%0 Faizli 30.000 TL Anında Cebinde!
%0 Faizli 30.000 TL Anında Cebinde!
Sponsorlu İçerik
Elazığ'da maden ocağındaki göçüğe ilişkin Validen açıklama
Elazığ'da maden ocağındaki göçüğe ilişkin Validen açıklama
Erdoğan'dan YRP açıklaması: Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil
Erdoğan'dan YRP açıklaması: Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil
Akademisyen Erfındık cinayetinde 2 kamu görevlisine ceza talebi
Akademisyen Erfındık cinayetinde 2 kamu görevlisine ceza talebi
Elazığ'daki maden kazasını araştırmak üzere başmüfettiş görevlendirildi
Elazığ'daki maden kazasını araştırmak üzere başmüfettiş görevlendirildi
Otomobil fiyatları yedi aydır geriliyor
Otomobil fiyatları yedi aydır geriliyor
Eve haciz getiren koca, manevi tazminat ödeyecek
Eve haciz getiren koca, manevi tazminat ödeyecek
'Sınıf tekrarı ve devamsızlık affıyla ilgili taviz vermeyeceğiz'
'Sınıf tekrarı ve devamsızlık affıyla ilgili taviz vermeyeceğiz'
Bakan Tunç: Arabuluculukta başarı oranı yüzde 67
Bakan Tunç: Arabuluculukta başarı oranı yüzde 67
'Kentte yeni projeler yapmadılar, yapamazlar yine biz yapacağız'
'Kentte yeni projeler yapmadılar, yapamazlar yine biz yapacağız'
Lahey'de son söz Türkiye'nin! 'İsrail'in yaptıkları Orta Çağ'dan beter'
Lahey'de son söz Türkiye'nin! 'İsrail'in yaptıkları Orta Çağ'dan beter'
MEB, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınav sonuçlarını açıkladı
MEB, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınav sonuçlarını açıkladı
Seçimde gece yarısına kadar çalışan adliye personeli idari izinli sayılmalı!
Seçimde gece yarısına kadar çalışan adliye personeli idari izinli sayılmalı!
Ticari gayrimenkul fiyatları ikiye katlandı
Ticari gayrimenkul fiyatları ikiye katlandı
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Yanıltıcı reklamlara rekor ceza
Yanıltıcı reklamlara rekor ceza
Yarısı bizden kentsel dönüşüm kampanyasının tüm detayları
Yarısı bizden kentsel dönüşüm kampanyasının tüm detayları
Sabah Gazetesi: Çalışma hayatı yenileniyor
Sabah Gazetesi: Çalışma hayatı yenileniyor
Bireysel kredi kartı harcamaları hız kesmiyor
Bireysel kredi kartı harcamaları hız kesmiyor
Adana'da evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Adana'da evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Emeklinin bayram ikramiyesi bu hafta TBMM gündemine geliyor
Emeklinin bayram ikramiyesi bu hafta TBMM gündemine geliyor
Kars'ta korkutan deprem!
Kars'ta korkutan deprem!
YKS başvuruları için son gün
YKS başvuruları için son gün
İzmir'de üst üste deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı
İzmir'de üst üste deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte başlıklar...
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte başlıklar...
Antalya'da emekli temizlik işçisi denizde ölü bulundu
Antalya'da emekli temizlik işçisi denizde ölü bulundu
İzmir açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem
2 bin 500 nüfuslu mahalleden radikal seçim kararı: Oy kullanmayacağız
2 bin 500 nüfuslu mahalleden radikal seçim kararı: Oy kullanmayacağız
YKS başvuruları için son gün yarın
YKS başvuruları için son gün yarın
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kuyumcu hırsızlarına operasyon: 8.5 milyon liralık altın çaldılar

İstanbul'da kuyumcuların kepenklerini zorla açıp içeri girdikten sonra yanlarında getirdikleri çöp poşetlerine doldurdukları altınları çalan 4 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelilerin 2 ayrı olayda iki ayrı kuyumcudan 8 milyon 500 bin lira değerinde altın çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 16:03, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 16:55
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 9 ve 11 Ocak'ta Eyüpsultan ile Beylikdüzü'nde yaşanan iki ayrı kuyumcu hırsızlığına ilişkin çalışma yürüttü. Yapılan incelemede iki iş yerinden 8 milyon 500 bin lira değerinde altın çalındığını belirleyen ekipler, olaydan iki gün sonra şüphelilerden birini yakaladı. Çalışmaların devamında kimlikleri belirlenen diğer 3 şüpheli de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile 112 fişek ele geçirildi.

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin kuyumcudan yaptıkları hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüde, kapüşon ve maskeyle yüzünü gizleyen şüphelilerin, demir kesme makasıyla kepengin kilidini kırıp iş yerine girmeleri, tezgahtaki altınları torbaya doldurduktan sonra kaçmaları yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber