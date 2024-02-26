Erdoğan: Eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Bizden önceki kuşakların, bizim, bizden sonraki kuşağın yaşadığı eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 16:18, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 16:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Bizden önceki kuşakların, bizim, bizden sonraki kuşağın yaşadığı eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz"
"Üzülerek görüyoruz ki CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü, bu partiye yıllarca emek vermiş, gönül vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor"
"Bizim siyaset anlayışımızda vatandaşa 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunmanın yeri asla yoktur"