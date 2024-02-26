Erdoğan: Eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Bizden önceki kuşakların, bizim, bizden sonraki kuşağın yaşadığı eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz"

"Üzülerek görüyoruz ki CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü, bu partiye yıllarca emek vermiş, gönül vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor"

"Bizim siyaset anlayışımızda vatandaşa 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunmanın yeri asla yoktur"