Araştırmacı kadrolarında görev yapanların disiplin amiri yurt / şube müdürü olabilir mi?

Davacı: Düzenleme hakkaniyete aykırıdır

27/03/2003 tarihli Devlet Personel Başkanlığı mütalaasında da, araştırmacı kadrosunun 3046 sayılı Kanun'un 15. maddesinde yer alan hiyerarşik ünvanlar içinde yer almadığı, anılan Kanundaki hiyerarşik ünvanlarla araştırmacı ünvanı arasında eşitlik, denklik veya astlık üstlük ilişkisi gibi bir bağlantı kurulamayacağının mütalaa edildiği, durum böyleyken araştırmacı pozisyonunda görev yapan personelin genellikle üst düzey yöneticilik yapmış kişilerden oluştuğu düşünüldüğünde, eğitim durumu, hizmet süresi gibi koşullara bakılmaksızın şube müdürünün diğer personelin disiplin amiri olarak belirlenmesinin hakkaniyete aykırıdır.

Danıştay bu savunmayı haklı buldu

Bu durumda, Şube Müdürü, Avukat, Tabip, Mühendis, Sportif Eğitim Uzmanı, Uzman kadrolarının disiplin amirini "İl Müdürü" olarak belirlenirken, araştırmacıların geçmişten gelen kadro ve unvan durumları da değerlendirildiğinde, disiplin amiri olarak İl Müdürü olarak belirlenen kadro ve unvanlar yönünden daha alt konumdaki bir hukuki statüde bulunmadığı anlaşıldığından, Araştırmacı kadrosunun disiplin amirinin ayrıca belirlenmemiş olması, diğer personel kadrosuna dahil edilerek disiplin amirinin "Yurt Müdürü / Şube Müdürü / Gençlik Merkezi Müdürü / Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü" olarak düzenlenmesi, (nitekim, dava konusu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan mülga 01/03/2013 tarihli Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nde disiplin amirinin "İl Müdürü" olarak düzenlendiği de gözetildiğinde) Araştırmacı kadrosunda bulunan personelin daha önceki kazanılmış hiyerarşik konumlarına aykırılık teşkil etmekte, yukarıda anılan Anayasa Mahkemesi kararında belirtildiği gibi hukuki güvenlik ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2019/7412

Karar No: 2023/1931

DAVANIN KONUSU:

15/05/2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin ekinde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetveli'nde; Taşra Teşkilatının İl Müdürlüklerinde görev yapan "Araştırmacı" kadrosunun "Diğer personel" kadrosu gibi kabul edilerek, disiplin amirinin "Yurt Müdürü / Şube Müdürü / Gençlik Merkezi Müdürü / Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü" olarak belirlenmesi, araştırmacıların disiplin amirinin diğer personelden ayrı olarak belirlenmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI:

Dava konusu Yönetmelik ile Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldığı, 6639 sayılı Kanun ve 703 sayılı KHK ile Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, İl Müdür, Spor Kontrolörleri, Genel Sekreter, KYK müşaviri, İlçe Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü ve Yurt Müdürü olarak görev yapan kişilerin araştırmacı ünvanlı kadrolara atanmış olduğu, dava konusu Yönetmelik yayımlanana kadar araştırmacı kadrosunda yer alan personelin disiplin amirinin merkezde Daire Başkanı, taşrada İl Müdürü olduğu; ancak, dava konusu düzenleme ile disiplin amirinin şube müdürü olarak düzenlendiği, 27/03/2003 tarihli Devlet Personel Başkanlığı mütalaasında da, araştırmacı kadrosunun 3046 sayılı Kanun'un 15. maddesinde yer alan hiyerarşik ünvanlar içinde yer almadığı, anılan Kanundaki hiyerarşik ünvanlarla araştırmacı ünvanı arasında eşitlik, denklik veya astlık üstlük ilişkisi gibi bir bağlantı kurulamayacağının mütalaa edildiği, durum böyleyken araştırmacı pozisyonunda görev yapan personelin genellikle üst düzey yöneticilik yapmış kişilerden oluştuğu düşünüldüğünde, eğitim durumu, hizmet süresi gibi koşullara bakılmaksızın şube müdürünün diğer personelin disiplin amiri olarak belirlenmesinin hakkaniyete aykırı olduğu ileri sürülerek 15/05/2019 tarihli 30775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinde, Taşra Teşkilatı İl Müdürlüklerinde görev yapan Araştırmacı kadrosunun "Diğer personel" kadrosu gibi kabul edilerek, disiplin amirinin "Yurt Müdürü / Şube Müdürü / Gençlik Merkezi Müdürü / Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü" olarak belirlenmesi, araştırmacıların disiplin amirinin diğer personelden ayrı olarak belirlenmemesine ilişkin eksik düzenlemenin hukuka aykırı olduğundan iptali gerektiği ileri sürülmektedir.

DAVALI İDARENİN SAVUNMASI:

Bakanlık taşra teşkilatı il müdürlüklerinde görev yapan personelin içinde araştırmacının yanı sıra memur, antrenör, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şöfor ve sair personelin de bulunduğu, Gençlik Hizmetleri Müdürü, Spor Hizmetleri Müdürü, Sporcu Eğitim Merkezi Başkanı ve Avukat dışında kalan tüm personelin diğer personel kapsamında olduğu, tüm diğer personelin disiplin amirini düzenleyen maddenin iptali istemi içinde araştırmacı dışındaki kişilerin de bulunduğu, yalnız araştırmacı kadrosunun da bulunduğundan bahisle yapılan iptal isteminin hukuka aykırı olduğu; 703 sayılı KHK ile ayrı tüzel kişiliği bulunan Spor Genel Müdürlüğü'nün kaldırılarak, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı teşkilatına dahil edildiği, anılan Yönetmeliğin Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca hazırlandığı, 18/03/2019 tarihli Bakanlık yazısı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da olumlu görüşünün alındığı, Yönetmelikte üst norma aykırı bir hüküm bulunmadığı, davacı tarafından sözü edilen 27/03/2003 tarihli mütalaanın eski tarihli ve Bakanlığın geçmişteki işlemlerine ilişkin olduğu, 3046 sayılı Kanun'un 15. maddesindeki hiyerarşiye ilişkin hükümlerin 703 sayılı KHK ile mülga olup 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509. maddesiyle Bakanlıkların temel kuruluş ve hiyerarşik kademelerinin düzenlendiği; ayrıca Bakanlık Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri Çalışma Usulleri Hakkında Yönergenin 5. maddesinde İl Müdürünün hizmet birimlerinin, 10. maddesinin 4. bendinde; Rehberlik ve Araştırma biriminin araştırmacılardan oluşacağının belirtildiği, doğrudan İl Müdürüne bağlı diğer hizmet birimlerinin anılan Yönergenin 19. maddesinde düzenlendiği, 19. maddenin dokuzuncu fıkrasında ise Rehberlik ve Araştırma birimi görevlerine yer verildiği ve dolayısıyla Müdür ünvanlı bir kadroda görev yapmakta iken "araştırmacı" kadrosuna atanmış sayılanların doğrudan İl Müdürüne bağlı Rehberlik ve Araştırma Biriminde görev yapacağı ve en üst disiplin amirleri olan il müdürlerinin haiz oldukları yetkileri adı geçenler hakkında da kullanabileceği; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun gereği çok daha üst ünvanlı kişilerin araştırmacı kadrosuna nakledilmiş olduğu, Bakanlık taşra teşkilatındaki bu personelin anılan ünvanlı personele göre daha alt görev grubunda görev yaparak araştırmacı kadrosuna atandığı; ayrıca, Bakanlık tarafından merkez teşkilatında görev yapan Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı ve benzeri unvanlı kişilerin çeşitli kanuni düzenlemelerle araştırmacı kadrosuna atandıkları, taşra teşkilatındakilerin daha düşük ünvanlı oldukları, kamu yararı ve hizmet gerekleri gereğince araştırmacı olarak atandıkları, diğer personel kapsamında bulunan Araştırmacı unvanında görev yapanların disiplin işlerinde denetimi etkin sağlamak için disiplin amirlerinin uhdesinde görev yaptığı şube müdürü veya Bakanlık taşra teşkilatını düzenleyen Yönergede yer alan haliyle İl Müdürü olmasında kamu yararı bulunduğu, 15/05/2019 tarihli 30775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin eki Cetvelde Taşra Teşkilatı altında yer alan "diğer personelin" disiplin amirini, "şube müdürü olarak belirleyen düzenlemede hukuka aykırılık bulunmadığı savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK H KİMİ : .

DÜŞÜNCESİ: Şube Müdürü, Avukat, Tabip, Mühendis, Sportif Eğitim Uzmanı, Uzman kadrolarının disiplin amirinin "İl Müdürü" olarak belirlenirken, geçmişten gelen konumu değerlendirildiğinde anılan kişilerden daha alt konumda bir hukuki statüde bulunmadığı açık olan Araştırmacı kadrosunun disiplin amirinin ayrıca belirlenmemiş olması, diğer personel kadrosuna dahil edilerek disiplin amirinin "Yurt Müdürü / Şube Müdürü / Gençlik Merkezi Müdürü / Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü" olarak düzenlenmesi, -Nitekim, dava konusu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmış olan mülga 01/03/2013 tarihli Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nde ayrıca disiplin amiri belirlenmesi yoluna gidilerek disiplin amirinin "İl Müdürü" olarak düzenlendiği gözetildiğinde de- bu kişilerin daha önceki kazanılmış hiyerarşik konumlarına aykırılık teşkil etmekte, Anayasa Mahkemesi'nin 02/11/2016 tarih ve E:2015/61, K:2016/172 sayılı kararında da belirtildiği gibi hukuki güvenlik ilkesi ile de bağdaşmadığı anlaşıldığından, araştırmacı kadrosunun 15/05/2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin eki cetvelde Taşra Teşkilatı altında yer alan "diğer personel" kapsamında görülerek, disiplin amirinin "Yurt Müdürü / Şube Müdürü / Gençlik Merkezi Müdürü / Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü" olarak belirleyen düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptali gerektiği düşünülmektedir.

DANIŞTAY SAVCISI : .

DÜŞÜNCESİ: Dava; 15/05/2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin eki Cetvelde Taşra Teşkilatı altında yer alan "diğer personelin" disiplin amirini "şube müdürü" olarak belirleyen düzenlemenin, araştırmacıların diğer personel arasında sayılmaması gerektiği, şube müdürünün araştırmacıların disiplin amiri olamayacağı ileri sürülerek, iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Dava konusu Yönetmeliğin disiplin amirini düzenleyen eki Cetvelde Şube Müdürü, Avukat, Tabip, Mühendis, Sportif Eğitim Uzmanı, Uzman kadrolarının disiplin amiri "il Müdürü" olarak gösterilmiş, bunlar dışında kalan diğer personelin kimler olduğu açıkça belirlenmeksizin disiplin amirleri arasında "şube müdürüne" yer verilmiştir.

Araştırmacıların, Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'nin 10. maddesinin 4. fıkrası uyarınca ve anılan Yönerge eki teşkilat şemasına göre doğrudan İl Müdürüne bağlı olan Rehberlik ve Araştırma Biriminde çalıştıkları ve bir şube müdürüne bağlı olmadıkları gözetildiğinde, disiplin amirlerinin ayrıca belirlenmesi gerekirken, "diğer personel" başlığı altına dahil edilerek bunlar yönünden de şube müdürlerinin disiplin amiri olarak kabul edilmesi olanaklı bulunmamaktadır.

Nitekim, dava konusu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmış olan mülga 01/03/2013 tarihli Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nde ayrıca disiplin amiri belirlenmesi yoluna gidilerek araştırmacıların disiplin amirinin "il müdürü" olarak düzenlendiği görülmektedir.

Bu itibarla,15/05/2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin eki cetvelde Taşra Teşkilatı altında araştırmacıların disiplin amirinin ayrıca belirlenmesi gerekirken, bu şekilde yapılan eksik düzenleme sonucu araştırmacıların disiplin amirinin diğer personel kapsamında şube müdürü olarak belirlenmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Bu nedenle, dava konusu Yönetmelikle araştırmacıların disiplin amirlerinin diğer personelden ayrı olarak belirlenmemesi şeklindeki eksik düzenlemenin İPTALİNE karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

MADDİ OLAY:

15/05/2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin ekinde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetveli'nde; Taşra Teşkilatının İl Müdürlüklerinde görev yapan "Araştırmacı" kadrosunun "Diğer personel" kadrosu gibi kabul edilerek, disiplin amirinin "Yurt Müdürü / Şube Müdürü / Gençlik Merkezi Müdürü / Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü" olarak belirlenmesi, araştırmacıların disiplin amirinin diğer personelden ayrı olarak belirlenmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali istenilmektedir.

İNCELEME VE GEREKÇE:

İLGİLİ MEVZUAT:

02/07/2018 tarih ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 10. maddesi ile 03/06/2011 tarih ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmış, 12. maddesi ile 21/05/1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un adı "Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu" olarak değiştirilmiş, Geçici 16. maddesinin ikinci fıkrasıyla, Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde Müşavir ve Spor Kontrolörü kadrolarında görev yapanların Araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle hiç bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacağı düzenlenmiştir

Gençlik ve Spor Bakanlığı 10/07/2018 tarih ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 184. ila 216. maddeleri arasında düzenlenmiş, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir hizmet birimi olarak teşkil olunan "Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü" anılan Kararname'nin 186. maddesiyle; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatı ise, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak 202. maddesiyle düzenlenmiştir.

15/05/2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin 6. maddesi ile yürürlükten kaldırılan 01/03/2013 tarihli Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin Eki II sayılı Cetvelde, Taşra Teşkilatı altında yer alan "diğer personelin" disiplin amirinin "şube müdürü" olduğu düzenlemesine yer verilmiş; Araştırmacı kadrosu ise, diğer personel içinde yer almamak suretiyle, Şube Müdürü, Avukat, Tabip, Mühendis, Sportif Eğitim Uzmanı, Uzman kadroları ile birlikte değerlendirilerek disiplin amiri "İl Müdürü" olarak belirlenmiştir.

27/03/2015 tarih ve 6639 sayılı Kanun'un 22. maddesi ile 03/06/2011 tarih ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 13. maddesinin birinci fıkrası ile; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Spor Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde; Genel Müdür Yardımcısı, Müşavir,Teftiş Kurulu Başkanı, I.Hukuk Müşaviri, Müstakil/Ünvanlı Daire Başkanı, Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü, Federasyon Genel Sekreteri, Yurt Müdürü ve Gençlik Merkezi Müdürü kadrolarında bulunanların görevlerinin hiç bir işleme gerek kalmaksızın sona ereceği, bu fıkrada sayılanların Araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleri ile hiç bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacağı düzenlenmiş, anılan düzenlemedeki "Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Teşkilatı ile Spor Genel Müdürlüğünde ve" ibaresi Anayasaya aykırı bulunarak 09/12/2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 02/11/2016 tarih ve E:2015/61, K:2016/172 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Anayasa Mahkemesinin anılan kararının gerekçesinde; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü teşkilatında yapılan değişikliklerin Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatı ile Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında yer alan bazı kadrolarda bulunanların görevlerinin sona ermesini gerektiren hukuki ve fiili zorunluluk olarak değerlendirilemeyeceği; bu itibarla, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatı ile Spor Genel Müdürlüğünde dava konusu kuralın yer aldığı fıkrada belirtilen kadrolarda görev yapan kişilerin, bu görevlerine hiç bir işleme gerek kalmaksızın son verilmesini öngören kuralın hukuki güvenlik ilkesiyle bağdaşmadığı değerlendirmesine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Araştırmacı kadrosuna atanmış olan bu kişilerin, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında görevlerine iade istemiyle açtıkları davalarda Anayasa Mahkemesi Kararlarının geriye yürümeyeceğine ilişkin kural gereğince görevlerine iade edilmedikleri ve anılan kadroda istihdam edilmeye devam edildiği, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 16. maddesinin ikinci fıkrası gereğince de, Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde Müşavir ve Spor Kontrolörü kadrolarında görev yapanların Araştırmacı kadrolarında görev yaptıkları, araştırmacıların taşra teşkilatı yapılanmasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'nin 10. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Yönerge eki teşkilat şemasına göre doğrudan İl Müdürlüğü teşkilatında yer alan Rehberlik ve Araştırma Biriminde çalıştıkları anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen düzenlemeler uyarınca kadro unvanları Araştırmacı olarak değiştirilen kişilerin, bu değişiklik öncesinde idari teşkilat içerisindeki hiyerarşik düzende üst sıralarda yer almakta oldukları, ancak dava konusu düzenleme ile diğer personel kapsamına dahil edilerek disiplin amirinin "Yurt Müdürü / Şube Müdürü / Gençlik Merkezi Müdürü / Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü" olarak belirlendiği görülmektedir.

Nitekim, dava konusu Yönetmeliğin 6. maddesiyle yürürlükten kaldırılan, 01/03/2013 tarihli Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin eki II sayılı cetvelde Taşra Teşkilatı altında yer alan "diğer personelin" disiplin amirini "şube müdürü" olarak belirlenmekle birlikte, Araştırmacı kadrosuna diğer personel içinde yer verilmemiş, Şube Müdürü, Avukat, Tabip, Mühendis, Sportif Eğitim Uzmanı, Uzman kadroları ile birlikte ayrı bir düzenleme ile disiplin amiri "İl Müdürü" olarak belirlenmiştir.

Dava konusu Yönetmeliğin disiplin amirini düzenleyen eki Cetvelde Şube Müdürü, Avukat, Tabip, Mühendis, Sportif Eğitim Uzmanı, Uzman kadrolarının disiplin amiri "İl Müdürü" olarak, bu kadro ve unvanlar dışında kalan diğer personelin kimler olduğu açıkça belirlenmeksizin disiplin amirleri "Yurt Müdürü / Şube Müdürü / Gençlik Merkezi Müdürü / Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü" olarak; diğer personelin içinde araştırmacıların, memurların, antrenörlerin, veri hazırlama ve kontrol işletmenlerinin, şoförlerin ve diğer personelin disiplin amirinin aynı hiyerarşik kademede belirlendiği, her birinin disiplin amirinin ayrı ayrı düzenlenmesi yoluna gidilmediği görülmektedir.

Bu durumda, Şube Müdürü, Avukat, Tabip, Mühendis, Sportif Eğitim Uzmanı, Uzman kadrolarının disiplin amirini "İl Müdürü" olarak belirlenirken, araştırmacıların geçmişten gelen kadro ve unvan durumları da değerlendirildiğinde, disiplin amiri olarak İl Müdürü olarak belirlenen kadro ve unvanlar yönünden daha alt konumdaki bir hukuki statüde bulunmadığı anlaşıldığından, Araştırmacı kadrosunun disiplin amirinin ayrıca belirlenmemiş olması, diğer personel kadrosuna dahil edilerek disiplin amirinin "Yurt Müdürü / Şube Müdürü / Gençlik Merkezi Müdürü / Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü" olarak düzenlenmesi, (nitekim, dava konusu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan mülga 01/03/2013 tarihli Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nde disiplin amirinin "İl Müdürü" olarak düzenlendiği de gözetildiğinde) Araştırmacı kadrosunda bulunan personelin daha önceki kazanılmış hiyerarşik konumlarına aykırılık teşkil etmekte, yukarıda anılan Anayasa Mahkemesi kararında belirtildiği gibi hukuki güvenlik ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.

Bu itibarla,15/05/2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin eki cetvelde Taşra Teşkilatı altında araştırmacıların disiplin amirinin ayrıca belirlenmesi gerekirken, eksik düzenleme sonucu araştırmacıların disiplin amirinin diğer personel kapsamında "Yurt Müdürü / Şube Müdürü / Gençlik Merkezi Müdürü / Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü" olarak belirlenmesine ilişkin düzenlemede hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 15/05/2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin ekinde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetveli'nde; Taşra Teşkilatının İl Müdürlüklerinde görev yapan "Araştırmacı" kadrosunun "Diğer personel" kadrosu gibi kabul edilerek, disiplin amirinin "Yurt Müdürü / Şube Müdürü / Gençlik Merkezi Müdürü / Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü" olarak belirlenmesi, araştırmacıların disiplin amirinin diğer personelden ayrı olarak belirlenmemesine ilişkin eksik düzenlemenin İPTALİNE,

2. Ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam . TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,

3. Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen .-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,

4. Posta giderleri avansından artan tutarın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,

5. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 10/04/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

