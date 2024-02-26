Erdoğan'dan YRP açıklaması: Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeniden Refah'ın tavrını biliyorsunuz. Birçok yerlerde Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda kopmuş vaziyette."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 17:03, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 18:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Yeniden Refah'ın tavrını biliyorsunuz. Birçok yerlerde Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda kopmuş vaziyette." dedi.
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesi hakkında, "Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumu ile olan memnuniyetini bana ısrarla söyledi." diye konuştu.
Erdoğan, "Bizim şuandaki planımız programımız, F-35'ten öte artık F-16'ya kilitlenmiş vaziyette." açıklaması yaptı.