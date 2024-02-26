Mezarlık ziyareti için evden çıkan yaşlı adam çayda ölü bulundu
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, eşinin mezarlığını ziyarete gitmek için evinden çıkan 80 yaşındaki adam, Sinek Çayı'nda ölü bulundu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 20:50, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 20:55
Öğlen saatlerinde Tepe Mahallesi'ndeki evinden çıkıp Kale Mahallesi'ndeki eşinin mezarlığına giden 80 yaşındaki Salih Altunbağ'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine sağlık, jandarma, itfaiye, Çermik Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK), ekipleri ve vatandaşlar bölgede arama yaptı. Akşam saatlerinde ekipler, Altunbağ'ın cansız bedenini Sinek Çayı'nda ağaç dalına takılı halde buldu.
Altunbağ'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.