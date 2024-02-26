Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'dan Habertürk'te açıklamalarda bulundu.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"MAL VARLIĞIMIZI AÇIKLAMADA HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOK"

Gel niye gelme diyelim. Geleceğim demesi, orada heyecana katılacağım demesi üzerine arkadaşlarımız koltuğunu ayırmış, gelen, giden yok. Biz düzenli olarak hem bakanlık sürecinde hem de milletvekilliği sürecinde bildirmek zorundasınız. Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok. Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Biraz borcumuz var. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz.