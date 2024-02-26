Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması
'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddialarına yalanlama
'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı
Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı
Açlık sınırı 19 bin TL'ye dayandı, yoksulluk 52 bini aştı
Açlık sınırı 19 bin TL'ye dayandı, yoksulluk 52 bini aştı
TOGG açıkladı: Bu yıl çekiliş yok, kısa sürede teslimat var
TOGG açıkladı: Bu yıl çekiliş yok, kısa sürede teslimat var
Elazığ'da maden ocağındaki göçüğe ilişkin Validen açıklama
Elazığ'da maden ocağındaki göçüğe ilişkin Validen açıklama
Erdoğan'dan YRP açıklaması: Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil
Erdoğan'dan YRP açıklaması: Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil
Akademisyen Erfındık cinayetinde 2 kamu görevlisine ceza talebi
Akademisyen Erfındık cinayetinde 2 kamu görevlisine ceza talebi
Elazığ'daki maden kazasını araştırmak üzere başmüfettiş görevlendirildi
Elazığ'daki maden kazasını araştırmak üzere başmüfettiş görevlendirildi
Otomobil fiyatları yedi aydır geriliyor
Otomobil fiyatları yedi aydır geriliyor
Eve haciz getiren koca, manevi tazminat ödeyecek
Eve haciz getiren koca, manevi tazminat ödeyecek
'Sınıf tekrarı ve devamsızlık affıyla ilgili taviz vermeyeceğiz'
'Sınıf tekrarı ve devamsızlık affıyla ilgili taviz vermeyeceğiz'
Bakan Tunç: Arabuluculukta başarı oranı yüzde 67
Bakan Tunç: Arabuluculukta başarı oranı yüzde 67
'Kentte yeni projeler yapmadılar, yapamazlar yine biz yapacağız'
'Kentte yeni projeler yapmadılar, yapamazlar yine biz yapacağız'
Lahey'de son söz Türkiye'nin! 'İsrail'in yaptıkları Orta Çağ'dan beter'
Lahey'de son söz Türkiye'nin! 'İsrail'in yaptıkları Orta Çağ'dan beter'
MEB, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınav sonuçlarını açıkladı
MEB, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınav sonuçlarını açıkladı
Seçimde gece yarısına kadar çalışan adliye personeli idari izinli sayılmalı!
Seçimde gece yarısına kadar çalışan adliye personeli idari izinli sayılmalı!
Ticari gayrimenkul fiyatları ikiye katlandı
Ticari gayrimenkul fiyatları ikiye katlandı
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Yanıltıcı reklamlara rekor ceza
Yanıltıcı reklamlara rekor ceza
Yarısı bizden kentsel dönüşüm kampanyasının tüm detayları
Yarısı bizden kentsel dönüşüm kampanyasının tüm detayları
Sabah Gazetesi: Çalışma hayatı yenileniyor
Sabah Gazetesi: Çalışma hayatı yenileniyor
Bireysel kredi kartı harcamaları hız kesmiyor
Bireysel kredi kartı harcamaları hız kesmiyor
Adana'da evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Adana'da evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Emeklinin bayram ikramiyesi bu hafta TBMM gündemine geliyor
Emeklinin bayram ikramiyesi bu hafta TBMM gündemine geliyor
Kars'ta korkutan deprem!
Kars'ta korkutan deprem!
YKS başvuruları için son gün
YKS başvuruları için son gün
İzmir'de üst üste deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı
İzmir'de üst üste deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte başlıklar...
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte başlıklar...
Antalya'da emekli temizlik işçisi denizde ölü bulundu
Antalya'da emekli temizlik işçisi denizde ölü bulundu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merakla beklenen staj ve kademeli emeklilik hakkında açıklama yaptı. Işıkhan, "Staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." diye konuştu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 23:20, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 23:22
Yazdır
Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti MYK'sı sonrasında soruları yanıtladı.

Bakan Işıkhan, bir gazetecinin "Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılack mı?" sorusuna "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber