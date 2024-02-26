Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merakla beklenen staj ve kademeli emeklilik hakkında açıklama yaptı. Işıkhan, "Staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." diye konuştu.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 23:20, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 23:22
Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti MYK'sı sonrasında soruları yanıtladı.
Bakan Işıkhan, bir gazetecinin "Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılack mı?" sorusuna "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.