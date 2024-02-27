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Fiyatı, altına yaklaştı merdiven altı patladı

Ramazan öncesi şarküteri grubunda fiyatlar yüzde 100'ün üzerinde arttı. Pastırmanın kilosu gram altını yakaladı. Hal böyle olunca taklit ve tağşiş baş gösterdi. Uzmanlar "Belli fiyatların altında olan ürünleri alırken markaları sorgulayın" diyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 07:27, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 07:26
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Fiyatı, altına yaklaştı merdiven altı patladı

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre Ramazan ayına sayılı günler kala fırsatçılar yeniden sahneye çıktı. Özellikle ramazanda sıkça tüketilen şarküteri ürünlerinin fiyatları bir ayda yüzde 20 artış gösterdi. Gelen zamlarla birlikte sucuğun kilosu 700 ile 1.100 TL arasında, kavurmanın kilosu 800 ile 1.400 lira arasında, pastırmanın kilosu ise 1.300 ile 2.050 liraya kadar yükseltildi. Özellikle pastırmanın kilogram fi yatı gram altını yakaladı.

Hal böyle olunca taklit ve tağşiş üretim yapan markasız işletmelere de gün doğdu. Merdiven altı üretim yapan bazı işletmeler uygun fiyatı pastırma, sucuk ve kavurma türü şarküteri ürünleri internetten satmaya başladı. Bazı online alışveriş platformlarında 'dana sucuk' diye lanse edilen ürünlerin kilogram fiyatının 400 liraya, kavurma olduğu iddia edilen ürünlerin 699 liraya, 'antrikot pastırma' diye nitelendirilen ürünlerin kilosunun ise 899 liraya satışa çıktığı görüldü. Ancak uzmanlar tüketicileri düşük fi yatlarda satılan ürünlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

700 LİRANIN ALTINDA SUCUK OLMAZ

Gıda mühendisi Semra Özbek, özellikle ramazan aylarında şarküteri gurubunda ciddi anlamda taklit ve tağşiş yaşandığını ifade ederek "Pastırmanın kilosu 1.100 liranın altında, sucuğun kilosu 700 liranın altında, kavurmanın kilosu 800 liranın altında olmaz. Çünkü et fi yatları ve işletme giderleri ortada. Ancak internet sitelerinde bu fiyatların altında ürün satan markalar var. Bunlar halkın sağlığı ile oynuyor. Bu ürün gruplarında özellikle ramazan ayında taklit ve tağşişi sıklıkla görüyoruz" diye konuştu.

MARKALARI SORGULAYIN

Özellikle sucukta tağşiş işlemlerin sıkça yapıldığını ifade eden Özbek "Tek tırnaklı hayvan eti, kemik tozu ve çeşitli gıda takviyeleri konulabiliyor. Hayvanların deri ve iç organları da belli işlemlerden geçirildikten sonra gıda boyaları ile renklendiriliyor. Aynı şekilde kavurma ve pastırmada da stok ürünler satılıyor. Bir yıl beklemiş ürünü yeni imalat gibi satan işletmeler var. Bu işletmeler halkın sağlığı ile oynuyor. İnternet üzerinden ismi belli olmayan markalardan bu tür ürünlerin alınmamasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜVENDİĞİNİZ MARKALARDAN ALIŞVERİŞ YAPIN

Et fiyatlarına gelen zamlar sonrası pastırma, sucuk ve kavurma grubuna son bir yılda yüzde 100'ün üzerinde zam geldi. Kayseri'de pastırma üretimi yapan Halit Korkut "Geçen yıl etin kilosu 250 lira iken, bugün 600 liraya kadar yükseldi. İşletme giderlerimiz de arttı. 1 kilo etten 500 gram pastırma çıkıyor. Pastırmanın kilogram fi yatı 1.300 liradan başlayıp 2.100 liraya kadar çıkıyor. Marka ve ürün çeşidine göre fi yatları değişiyor. Aynı şekilde kavurma ve sucuk fi yatları da et fi yatlarıyla paralel olarak arttı. Tüketicilerimiz mutlaka güvendikleri markalardan alışveriş yapmalı. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde de markaların yorumlarını iyi okumalılar" dedi.

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