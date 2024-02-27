Meteoroloji harita paylaştı! İki bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 27 Şubat 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı. Batı Karadeniz'in iç kısımları ile İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak bekleniyor, Akdeniz'de ise Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak hakim olacak.

27 ŞUBAT 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu