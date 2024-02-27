Meteoroloji harita paylaştı! İki bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji iki bölgeyi kuvvetli ve yerel sağanak konusunda uyarırken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerindeki çığ tehlikesine dikkat çekti. İşte 27 Şubat 2024 Ankara, İstanbul, İzmir dahil hava durumu tahminleri...
Meteoroloji 27 Şubat 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı. Batı Karadeniz'in iç kısımları ile İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak bekleniyor, Akdeniz'de ise Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak hakim olacak.
27 ŞUBAT 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS -2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu