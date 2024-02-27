Bakan Şimşek G20 toplantısı için Brezilya'ya gidiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bugün Brezilya'ya gidecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 07:52, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 07:53
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e, temaslarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek toplantıda Şimşek, çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek.
Şimşek, temaslarını cuma günü tamamlayacak.