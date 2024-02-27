Cumhurbaşkanı bugün Manisa'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında programlarına devam ediyor. Erdoğan bugün Manisa'da olacak. Düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 08:04, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 08:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart mahalli idareler seçimleri kapsamındaki miting programlarını sürdürüyor.
Erdoğan bugün Manisa'yı ziyaret edecek. Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitingde seçmenle buluşacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem gündeme ilişkin, hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.