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Memleket Partili ismin adaylığı CHP'nin itirazıyla düştü

CHP'den Muharrem İnce'nin partisi Memleket'e geçerek yeniden aday olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın adaylığı eski partisinin itirazıyla düşürüldü. Bozdoğan, Özgür Özel'in lideri olduğu CHP'nin "seçme ve seçilme hakkına saldıran bir parti" odluğunu söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 08:11, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 08:12
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Memleket Partili ismin adaylığı CHP'nin itirazıyla düştü

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP'de yaşanan değişim tartışmalarında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerin üstü yerel seçimde çizilmişti. CHP'den yeniden aday gösterilmeyince istifa ederek Muharrem İnce'nin partisi Memleket'e geçen Tarsus Belediye Başkan adayı Haluk Bozdoğan'a eski partisinden darbe geldi.

Bozdoğan'ın adaylığına CHP'nin yaptığı itiraz sonuçlandı. İlçe Seçim Kurulu'na yapılan itiraz sonucu Bozdoğan'ın adaylığı düşürüldü.

BOZDOĞAN'A ESKİ PARTİSİNDEN ÇELME

İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin, "Bir kimse bir partiden önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez" hükmünü gerekçe göstererek Bozdoğan'ın adaylığına yaptığı itirazı değerlendirdi.

DEM, CHP, İYİ PARTİ VE MHP'NİN OYUYLA ADAYLIĞI DÜŞTÜ

Seçim kurulundaki DEM, MHP, CHP ve İYİ Parti üyelerinin imzalarıyla Bozdoğan'ın adaylığı düşürüldü. İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve diğer iki kamu görevlisi ise Bozdoğan'ın adaylığının düşürülmemesi yönünde oy kullanıp muhalefet şerhi yazdı.

Muhalefet metninde, "Haluk Bozdoğan'ın 20 Şubat tarihinde Memleket Partisi tarafından verilen aday başvurusunda Tarsus Belediye Başkan adayı olduğu, esasen siyasi partinin yetkili kurulu marifetiyle merkez yoklaması şeklinde yaptığı aday tespiti işlemi seçim kurullarının yönetim ve denetimi dışında gerçekleştirildiğinden, siyasi partilerin iç işleri niteliğini taşıdığı" değerlendirmesi yapıldı. Muhalif üyeler, bu nedenle Bozdoğan'ın adaylığının iptal edilemeyeceği yönünde karar verdi.

HALKIN İRADESİNE DARBE VURULDU

CHP'den 11 Ocak'ta istifa ettiğini belirten Bozdoğan, kararla ilgili, şunları söyledi:

"Ellerindeki kemik testeresiyle insanların seçme ve seçilme hakkına saldırmanın, siyaset yapma hakkına saldırmanın CHP'nin siyasal anlayışıyla nasıl bir ilişkisi var.

ATALAY'A SİYASET ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNANLAR...

Can Atalay'a siyaset özgürlüğünü savunur görünenlerin, kendisinden istifa eden insanların başka bir partiden veya bağımsız aday olmasını engelleyerek, onların siyaset yapma hakkını engellemek isteyerek, bu emellerini bizzat seçim kurullarına başvurarak belgeleyenlerin, toplumla, siyasetle, özgürlükle, demokrasiyle, hakla hukukla bir ilgileri olamaz.

ÇÖKÜŞTEN ÖNCE GELEN ÇATIRTI SESLERİ

Üstelik ortaya çıktı ki, hukukçu olmalarına rağmen, idealleştirilmiş ne kadar değer varsa hiçbiriyle ilgileri kalmamış. Kaybettiklerini anlayınca, Atatürk'ün partisine her türlü zararı verebilecekleri gerçeğini bile göremeyecek kadar gözlerini hırs bürüdü. Bu mantıkla nasıl bir siyasi başarı bekliyorlar? Böyle bir şansları yok. Bunlar çöküş öncesi gelen çatırtı sesleri."

NE OLMUŞTU?

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, aday adaylık sürecinde CHP'den belediye başkan adaylığı için başvuru yapmış, ardından aday gösterilmeyince önce bağımsız, sonra da Memleket Partisi'ne geçerek adaylığını duyurmuştu. Bozdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere girmek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştu.

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