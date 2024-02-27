Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kazada, otomobil sürücüsü E.S. ve hafif ticari araç sürücüsü A.Y. ile araçlarda bulunan S.T. ve A.D. yaralandı.

Aynı yönde seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 34 GV 9371 plakalı hafif ticari araç yola devrilen aydınlatma direğine, arkasında seyreden E.A. idaresindeki 55 ALU 593 plakalı otomobil de hafif ticari araca çarptı.

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