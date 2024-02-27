3 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Sabah Gazetesi'nden Mete Dirice'nin haberine göre Refah payı ile SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi yüzde 49,25'lik zam aldı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. Emekliler 2024 yılında toplam 6 bin TL de bayram ikramiyesi ödemesi alacak. Öte yandan emekli maaşları Temmuz ayında yeniden artacak. Peki bu ödemeler ne zaman yapılacak?

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI İLE YENİDEN ARTACAK

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı refah payı hariç yüzde 37,57 oranında gerçekleşti ve zamlı maaşlar bu oran üzerinden ödendi. Yine bu rakama ilaveten yüzde 11,68'lik ek zam yapıldı. Bu ek zam farkı da hesaplara yatırıldı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. Haziran-Temmuz döneminde emekli maaşları yüzde 49,25'lik zamlı olarak ödenecek.

Temmuz ayında emekli maaşları yeniden artacak. SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. Burada hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor.

Ocak 2023: Emekliye refah payı yaklaşık yüzde 15

Temmuz 2023: Emekliye refah payı yüzde 5,23

Ocak 2024: Emekliye refah payı yüzde 11,68

EMEKLİYE REFAH PAYI UYGULAMASI SÜRECEK

Enflasyon gerileyip bütçe disiplini güçlendikçe emekliye kademeli olarak refah payı verilmesi uygulamasının devam etmesi bekleniyor.

2023 YILINDA 9 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI

Temmuz ayında yılın ikinci artışını alacak emekliler bundan önce Nisan ve Haziran aylarında iki ayrı ikramiye de alacak. Bu ikramiyeler bayramdan bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Geçtiğimiz yıl yapılan artışla ikramiye 2 bin liraya çıkartılmış ve 2023 yılında tüm emeklilere iki bayramda 4 bin lira ödenmişti. Ardından Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla tüm emeklilere bir kereliğine 5 bin liralık ek bir ikramiye ödemesi de yapılmıştı. Böylece 2023 yılında emeklilere 9 bin lira ikramiye ödenmişti. 2023 yılında emekli ikramiyelerinin maliyeti 140 milyar TL'yi buldu.

2024 yılını da 'Emekliler yılı' ilan eden hükümet emekli maaşlarına yüzde 11,68'lik ek zam sonrası ikramiyelerinde yüzde 50 zamlı olarak ödenmesine karar verdi. 2000 liralık ikramiye 3000 liraya çıktı. Yani emekliler her iki bayramda toplam 6000 lira ikramiye alacak.

3000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

İkramiye artışının Mart ayında Meclis'e gelip yasalaşmasının ardından Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi öngörülüyor. Buna göre emekliler için ödeme takvimi şu şekilde oluşacak:

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NİSAN AYINDA ÖDENECEK

10-12 Nisan: Ramazan Bayramı

1-9 Nisan: İkramiye ödeme tarihleri

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ HAZİRAN AYINDA ÖDENECEK

16-19 Haziran: Kurban Bayramı

10-15 Haziran: İkramiye ödeme tarihleri

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ikramiye ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. Ayrıca vefat eden sigortalıların yakınları ile dul ve yetim maaşı alanlar da hisse oranında ikramiye alıyorlar.

YENİ EMEKLİLER NASIL ALACAK?

İkramiyeler tüm emeklilere ve vefat emeklilerin dul yetim maaşı alan yakınlarına ödeniyor. Burada maaşın kaç lira olduğuna bakılmadan Dul yetimlere hisse oranında diğer emeklilere de eşit şekilde ödeme yapılıyor. İkramiye tarihlerinden önce emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ya da emekli olmak isteyen sigortalılar da ikramiye ödemelerinden yararlanıyor. Mart 2024 tarihine kadar başvuran EYT'liler her iki ikramiyeyi alırken Mayıs 2024 sonuna kadar başvuran emekliler sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI TAKVİMİ

1-5 Temmuz: Memur emeklilerine maaş ay içinde zam farkı

3 Temmuz: Zamlar açıklanacak

15 Temmuz: Memurlara zamlı maaş

17-25 Temmuz: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 Temmuz: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

İSTANBUL'DA EMEKLİYE 2500 TL DESTEK ÖDEMESİ

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murta Kurum açıkladığı seçim beyannamesinde İstanbul'daki emekliler için de her ay 2.500 TL olarak bir destek ödemesi sözü verdi. Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı seçilmesi sonrasında ihtiyaç sahibi emekliler belirlenecek ve onlara her ay 2.500 TL belediye bütçesinden ödeme yapılacak. Burada ihtiyaç sahipliği düşük emekli maaşı, başka geliri olmama ve kirada oturma olarak belirlenecek.