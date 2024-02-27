İzmir merkezli 9 ildeki terör operasyonunda 21 gözaltı

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şubesi ve MİT Başkanlığı desteğiyle, terörizmin finansmanının engellenmesi kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 9 ilde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

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