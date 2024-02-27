Biden: İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırıları sürerken Hamas ile devam eden ateşkes görüşmelerine ilişkin umutlandıran bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Joe Biden Gazze'de insani ara konusunda, "İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak" açıklamasında bulundu.

ANLAŞMA NELERİ İÇERİYOR?

Paris'teki ateşkes görüşmelerinde hazırlanan taslak teklife göre tüm askeri hareketlilik Ramazan ayı boyunca 40 gün duracak ve Filistinli mahkumlara karşılık İsrailli rehineler takas edilecek.

Buna göre her 1 İsrailli rehineye karşılık 10 Filistinli mahkum takası yapılacak.

Taslağa göre Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin kuzeye dönüşüne izin verilecek ancak askerlik yaşındaki erkekler hariç tutulacak.

Taslağa göre İsrailli tüm rehine kadınlar, 19 yaş altındaki çocuklar, yaşlılar ve hastalar Filistinli mahkumlarla yapılacak takasla serbest kalacak.

Her gün 500 yardım kamyonunun girişine izin verilecek, binlerce çadır ve karavan temin edilecek.

Taslak ayrıca Gazze Şeridi'ndeki fırınların ve hastanelerin onarımını da içeriyor.