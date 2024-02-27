Macaristan, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi

Macaristan Parlamentosu, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyeliğinin onaylanması konusunu dün gündemine aldı.

Meclis'te 188 oyla İsveç'in ittifak üyeliğine dahil olması kabul edildi. Böylece NATO üyesi tüm ülkeler İsveç'in katılımını onaylamış oldu. Oylamada 6 parlamenter de hayır oyu kullandı.

Bugünkü oylama, İsveç'in NATO üyeliği için başvurusunun ardından 649 ve Macar hükümetinin de İsveç'in ve Finlandiya'nın katılımını onaylama önerisini parlamentoya sunmasının ardından 592 gün geçtikten sonra gerçekleşti.

Böylece NATO üyesi ülkeler arasında son ülke olarak Macaristan'ın da onay vermesiyle, Finlandiya'nın ardından İsveç de Kuzey Atlantik İttifakı'na kabul edilmiş oldu.

Kararın ardından İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sosyal medya platformu X'te, "Bugün tarihi bir gün. İsveç, Avrupa-Atlantik güvenliği için üzerine düşen sorumluluğu omuzlamaya hazır" dedi.