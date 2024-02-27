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CHP ile DEM' ittifakının detayları

CHP ile DEM Partisi arasındaki ittifak iyice ete kemiğe büründü. DEM ve CHP'nin İstanbul'da Tuzla ve Eyüpsultan ilçelerinde CHP ile kirli ittifak yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 09:45, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 09:49
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CHP ile DEM' ittifakının detayları

Sabah Gazetesi'nden Barış Savaş'ın haberine göre Tuzla'da belediye başkan adayı çıkarmayan DEM Parti, 3 üyesini CHP listelerinden aday gösterdi. DEM Parti'nin Eyüpsultan ilçesinde de 2 üyesini CHP listelerinde yer aldığı öğrenildi.

DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan Adayı Servet Güzel, CHP'nin Eyüp Belediye Meclis adayları arasında 3. sırada yer aldı. DEM Parti'li Hüseyin Cebe de, 9. sıradan aday gösterildi.

2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı olan ve 31 Mart 2024 yerel seçiminde DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı olarak sahada çalışan Hasan Özdemir, CHP Tuzla Belediye Meclis 3. sırada yer aldı.

DEM Parti'li Musa Avyüzen 15'inci, DEM Parti'li Dilek Ateş de 16'ıncı sıradan CHP Tuzla Belediye Meclis adayı oldu.

"KENT UZLAŞISI" DEM PARTİ MECLİSİ'NİN KARARI VE PKK'NIN SÖYLEMİ

CHP-DEM'in ittifakını ifade etmede kullanılan "kent uzlaşısı" kavramını, DEM Parti'nin 16 Aralık 2023'de düzenlenen Parti Meclisi'nde "Kent Uzlaşısı ile halklar yönetecek" ifadeleriyle kamuoyuna duyurulmuştu. 7 Şubat'ta ise terör örgütü PKK, "kent uzlaşısı" adı altında siyasi partileri ittifaka çağırmıştı.

DEM Parti ise "kent uzlaşısı" kapsamında İstanbul'un 22 ilçesinde aday göstermedi. DEM Parti MYK Üyesi Murad Mıhçı 29 Aralık'ta yaptığı açıklamada; kent uzlaşısının yalnızca seçim süreci modeli değil; ileriye dönük bir örgütleme modeli haline getirmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye adaylığını düşündüğünü söyledikten kısa süre sonra aday olmayacağını açıklaması da CHP ile ittifakın bedeli olarak yorumlanmıştı.

Ancak sadece 6 gün sonra CHP Basın Birimi; Genel Başkan Özgür Özel'in, Esenyurt için Ahmet Özer, Güngören için ise Yüksel Yalçın'ı belediye başkan adayı olarak gösterdiğini açıkladı.

Ali Gökmen'in yerine aday gösterilen ve 2015'de HDP'den Van'da milletvekili adayı olan Özer, Kürtlerin devlet kurma hakkının olduğunu savunuyor.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 13 Şubat'ta parti genel merkezinde yaptığı açıklamada CHP ile Mersin'in Akdeniz ilçesinin ardından Mersin, İstanbul'un Esenyurt ilçesi ve Şanlıurfa'da CHP ile ittifak için uzlaştıklarını açıkladı. Doğan, İzmir, Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde uzlaşma için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

İSTİKLAL MARŞINI REDDEDEN DEM PARTİ'Lİ ADAY OLDU

DEM Parti Akdeniz Belediye Eş Başkan Adayı Nuriye Arslan, belediye meclis üyesi olduğu Akdeniz'de Meclis toplantılarında yaşadığı polemiklerle sık sık gündemde yer alıyordu.

Arslan, meclis toplantılarında İstiklal Marşı okumadığı gerekçesiyle verilen tepkilere, "İstiklal Marşını okumak zorunda değilim" demişti.

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